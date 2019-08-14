Украинец устроил истерику из-за русских туристов в Грузии

Журналист удивлен, что россиян "никто не гоняет"

Российских туристов в Грузии не прогоняют из кафе и с пляжей. Такое отношение к россиянам удивило и возмутило украинского журналиста Кирилла Сазонова. Делясь с подписчиками в соцсети впечатлениями от отдыха в Батуми, политолог с Украины назвал отношение грузин к русским "необъяснимым феноменом".

Сазонова удивляет, что в годовщину начала войны "русские прилетают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет". Журналист имеет в виду события в Южной Осетии: 8 августа 2008 года грузинские войска открыли огонь по Цхинвалу, после чего российская армия за пять дней вытеснила их за границы республики.

Шокировал украинского политолога и разговор с таксистом в Батуми. Водитель заявил, что Михаил Саакашвили зря начал ту войну. Сазонов охарактеризовал отношение грузин к русским как "абсолютный грузинский пофигизм", который не позволяет им вмешиваться в чужие дела.

Напомним, с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией было приостановлено указом президента России Владимира Путина. Причиной стали антироссийские выпады некоторых политиков и последовавшие выступления радикалов. А уже 13 августа в Российском союзе туриндустрии сообщили, что поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.

На днях премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что, по данным на июль, бюджет страны потерял от отсутствия российских туристов около 60 миллионов долларов. Некоторые считают, что эта цифра сильно занижена, пишет "Газета.ру".