ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинец устроил истерику из-за русских туристов в Грузии

12:18
  • среда
  • 14 августа 2019

Журналист удивлен, что россиян "никто не гоняет"

Российских туристов в Грузии не прогоняют из кафе и с пляжей. Такое отношение к россиянам удивило и возмутило украинского журналиста Кирилла Сазонова. Делясь с подписчиками в соцсети впечатлениями от отдыха в Батуми, политолог с Украины назвал отношение грузин к русским "необъяснимым феноменом".

Сазонова удивляет, что в годовщину начала войны "русские прилетают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет". Журналист имеет в виду события в Южной Осетии: 8 августа 2008 года грузинские войска открыли огонь по Цхинвалу, после чего российская армия за пять дней вытеснила их за границы республики.

Шокировал украинского политолога и разговор с таксистом в Батуми. Водитель заявил, что Михаил Саакашвили зря начал ту войну. Сазонов охарактеризовал отношение грузин к русским как "абсолютный грузинский пофигизм", который не позволяет им вмешиваться в чужие дела.

Напомним, с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией было приостановлено указом президента России Владимира Путина. Причиной стали антироссийские выпады некоторых политиков и последовавшие выступления радикалов.  А уже 13 августа в Российском союзе туриндустрии сообщили, что поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.

На днях премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что, по данным на июль, бюджет страны потерял от отсутствия российских туристов около 60 миллионов долларов. Некоторые считают, что эта цифра сильно занижена, пишет "Газета.ру".

Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.