Найден способ остановить развитие рака

Смертельный недуг можно превратить в хроническое заболевание

Ограничение уровня глюкозы в крови может остановить развитие некоторых видов рака. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Далласе. Исследователи считают, что контроль за глюкозой - это новый подход, подразумевающий не уничтожение злокачественных образований, а сдерживание их роста.

Эксперименты американские ученые ставили на мышах. Животных с раком легких перевели на кетогенную (низкоуглеводную) диету с высоким содержанием жиров и средним содержанием белков. Вдобавок мышам вводили препараты, понижающие уровень сахара в крови. В итоге медики установили, что размеры опухоли не уменьшились - однако рост плоскоклеточной карциномы прекратился.

Подтвердились выводы ученых и в ходе наблюдений за пациентами. Специалисты изучили уровни глюкозы у 192 больных плоскоклеточным раком легких или пищевода. Под наблюдением были и 120 пациентов с аденокарциномой легкого. Пациенты в первой группе, у которых был выявлен высокий уровень сахара в крови, имели меньше шансов на выживание.

По итогам исследования медики заключили, что контроль за уровнем глюкозы позволяет перевести рак в хроническое заболевание и значительно отсрочить летальный исход, пишет MedicalXpress.