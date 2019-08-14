В Московском зоопарке научат правильно помогать бездомным животным

Они тоже заслуживают нашей любви

В Московском зоопарке пройдет масштабная акция "Рука и лапа", посвященная бездомным животным. 17 августа гостям расскажут о благотворительных фондах помощи животным и покажут развлекательные представления и творческие мастер-классы для детей.

"Экологическое просвещение - одно из главных направлений работы Московского зоопарка. Мы стремимся привить людям бережное и уважительное отношение к природе и к каждому животному - будь то дикий азиатский лев, занесенный в Международную Красную книгу, или обыкновенный кот, оказавшийся на улице. Все они без исключения заслуживают нашей заботы и любви", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Все желающие совершенно бесплатно смогут узнать, как правильно ухаживать за домашними животными, что нужно учитывать, принимая решение завести четвероногого питомца, а также узнают основы зоопсихологии.

Акция пройдет 17 августа, начало – в 12:00.