ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин Украины решил оставить Киев "лжецу" Кличко

13:25
  • среда
  • 14 августа 2019

С градоначальником разберется новое правительство

Правительство Украины не будет решать вопрос об отставке Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, кабмину на предстоящем заседании предстоит решить множество проблем. Но до вопроса увольнения градоначальника у действующего состава руки не дойдут.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук на своей странице в Facebook 14 августа. Ранее тот же Рябчук писал, что именно на заседании в среду будет решаться эта наболевшая проблема.

Новость стала неожиданной для противников киевского градоначальника, которые уже собрались на акцию протеста. Активисты требуют открытия против Кличко уголовного дела по статье о злоупотреблении властью, которое привело к тяжелым последствиям. Она подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. В руках у протестующих плакаты с надписью "Кличко - лжец".

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин письмо с требованием уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА. В конце июля премьер Владимир Гройсман заявил, что рассмотрит вопрос на ближайшем заседании. Однако министры, назначенные по квоте "Блока Петра Порошенко", заявили, что не поддержат увольнение Кличко, пишут "Вести Украина".

Новости по теме
Виталий Кличко
Виталий Кличко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.