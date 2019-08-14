Кабмин Украины решил оставить Киев "лжецу" Кличко

С градоначальником разберется новое правительство

Правительство Украины не будет решать вопрос об отставке Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, кабмину на предстоящем заседании предстоит решить множество проблем. Но до вопроса увольнения градоначальника у действующего состава руки не дойдут.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук на своей странице в Facebook 14 августа. Ранее тот же Рябчук писал, что именно на заседании в среду будет решаться эта наболевшая проблема.

Новость стала неожиданной для противников киевского градоначальника, которые уже собрались на акцию протеста. Активисты требуют открытия против Кличко уголовного дела по статье о злоупотреблении властью, которое привело к тяжелым последствиям. Она подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. В руках у протестующих плакаты с надписью "Кличко - лжец".

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин письмо с требованием уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА. В конце июля премьер Владимир Гройсман заявил, что рассмотрит вопрос на ближайшем заседании. Однако министры, назначенные по квоте "Блока Петра Порошенко", заявили, что не поддержат увольнение Кличко, пишут "Вести Украина".