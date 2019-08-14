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Лечение пинками: ростовский фельдшер испробовал новый метод на упавшей старушке

13:35
  • среда
  • 14 августа 2019

Инцидент очевидцы сняли на видео

 

Возмущение жителей Ростова-на-Дону вызвало поведение работников скорой помощи. Камеры наблюдения засняли инцидент с участием пожилой женщины, которая упала рядом с домом по улице Варфоломеева.

Прохожие увидели, что женщине стало плохо, и вызвали "неотложку". Подъехавший фельдшер надел перчатки и присел рядом с ростовчанкой. Но неожиданно медработник снова поднимается, снимает перчатки и пинает пациентку ногой - после чего уезжает.

"Упала бабушка. Люди вызвали скорую. Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал", — приводит рассказ свидетеля "Дон24". Очевидец отмечает, что женщина была слегка пьяна. На вид ей было лет 60. "Это новый метод лечения?" - возмутился другой свидетель произошедшего.

Как выяснилось, фельдшер позже объяснил диспетчеру, что пенсионерка отказалась от помощи врачей - да еще нецензурно выражалась. Второй бригаде "скорой" также не удалось довезти пожилую ростовчанку до больницы. Та требовала остановить машину, а в завершение учинила драку с фельдшером и водителем.

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