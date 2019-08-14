Что категорически нельзя делать на Медовый Спас

Благодать Божью можно ненароком оттолкнуть

14 августа православные отмечают Медовый Спас, знаменующий собой завершение лета и наступление осени.

Этот праздник именуют по-разному. Церковь называет его "Изнесением честных древ Животворящего Креста", поскольку давным-давно, согласно легенде, жителей Константинополя спасли от страшной эпидемии, освятив водоемы частичкой креста из храма Святой Софии. Отсюда же и народное название праздника - Спас на воде.

Праздник также называют Маккавеем (Маковый Спас, Маковей, Маковеев день), поскольку 14 августа вспоминают семерых мучеников Маккавеев, которые во II веке до рождества Христова приняли страшную смерть за свою веру. Ну а Медовым Спасом этот день прозвали за то, что именно сейчас начинается активный сбор меда.

14 августа православные освещают воду и мед нового сбора, а также постные пряники, блины и пироги. В храмы также несут маковейчики - букеты с головками красного мака.

Праздник сопряжен с некоторыми запретами. Поскольку с Медовым Спасом начинается двухнедельный Успенский пост, православным запрещено есть мясо, рыбу и продукты животного происхождения. Можно баловать себя фруктами, сухофруктами, медом и орехами.

В Медовый Спас не разрешается плавать в водоемах. В народе верят, что после 14 августа вода становится холодной и нарушители запрета неминуемо заболеют.

Маковей нельзя отмечать шумно, с песнями, плясками и выпивкой. Если на 14 августа выпадает какой-либо семейный праздник, в том числе день рождения, то его рекомендуется перенести на другую дату. Свою энергию лучше пустить на духовную жизнь, говорят в Церкви.

Как часто бывает с церковными праздниками, в Медовый Спас воспрещается заниматься работой по дому (стирать, гладить, шить) и во дворе (полоть, убирать, поливать). Православным можно лишь работать на пасеке.

14 августа категорически нельзя ссориться, спорить и желать другим людям зла, так как это отталкивает благодать Божью. Поговаривают, что весь негатив вернется к злопыхателям в двойном размере.

Еще один интересный момент. Есть поверье, что в Медовый Спас нельзя громко говорить, поскольку пчелы могут испугаться и перестать приносить мед.