"Договором занимался один Шепелев": скандал с Фриске принял неожиданный оборот

Подпись певицы назвали подделкой

Адвокат Юрий Нечаев, который представляет в суде интересы Владимира Фриске, заявил о подделке подписи покойной певицы.

В 2014 году благотворительная организация Русфонд и смертельно больная певица Жанна Фриске заключили договор, по которому свыше 900 тысяч россиян перечислили ей более 69 миллионов рублей. После смерти артистки ее родители не смогли вернуть организации свыше 20 оставшихся миллионов рублей и оказались втянуты в судебное разбирательство.

Юрий Нечаев рассказал "Антенне", что Жанна Фриске не подписывала тот договор с Русфондом. За нее расписались неизвестные люди. По словам юриста, судья отказался заводить уголовное дело по этому поводу, хотя некая "независимая экспертиза" признала подпись поддельной.

"Кроме того, отец никогда не был стороной договора. Владимир только слышал по телевизору призывы Первого канала о помощи, но не знал, что оформляется какой-то договор. Договором занимался один Шепелев", - сообщил Нечаев.

Он посетовал на то, что из-за решения суда его подзащитный оказался в трудном материальном положении, а имущество телеведущего Дмитрия Шепелева частично арестовали.

Ранее экстрасенс Кристина Гросс попыталась объяснить конфликт Шепелева с родителями Фриске. Телеведущий запрещает им видеться со своим шестилетним сыном, которого Жанна Фриске родила незадолго до смерти. Напомним, 40-летней звезды не стало в 2015 году.

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Видео: Прощание. Жанна Фриске