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Собянин осмотрел школу на востоке Москвы после ремонта

14:57
  • среда
  • 14 августа 2019

В учебном заведении появилось современное оборудование

В преддверии нового учебного года мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел школу №1502 на востоке столицы. Там завершился масштабный ремонт, передает "ТВ Центр".

В кабинетах появилось самое современное оборудование для обучения старшеклассников. В химической лаборатории школьники смогут проводить опыты, в инженерном классе - проектировать изобретения, а в IT-полигоне можно проводить занятия по программированию и робототехнике.

"Эта школа наполнилась жизнью, наполнилась новыми технологиями, новыми лабораториями, новыми учебными пространствами, которые задействованы в учебном процессе и дают новые знания, так что считаю, это эксперимент удался", - сказал Собянин.

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