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Россияне стали чаще жаловаться

14:52
  • среда
  • 14 августа 2019

Роспотребнадзор ежегодно получает около 1 млн обращений

Меры по защите прав потребителей обсудил Дмитрий Медведев с главой Роспотребнадзора Анной Поповой
Ведомство активно взаимодействует с гражданами.

Благодаря огромной сети многофункциональных центров общение происходит напрямую. Также работает интернет-портал, на котором разместили более 75 тысяч материалов. Есть подробная информация о продукции, которая не соответствует гостребованиям.

По словам Поповой, количество обращений от граждан растёт. Дмитрий Медведев, считает, что эту тенденцию можно отчасти назвать позитивной. 

Дмитрий Медведев: "То, что количество таких обращений увеличивается - это и отчасти позитивный факт. То есть это свидетельствует не только о каких-то провалах, которые, наверное, тоже можно фиксировать, но и о том, что просто общая грамотность людей, в смысле защиты своих прав повышается. Сейчас жалуются в расчёте на то, что эти недостатки будут устранены, а лица, которые нарушили их права, будут привлечены к ответственности".

Анна Попова: "Мы сегодня работаем ещё и в МФЦ, многие законы этого года уже приняты, у нас 9 пилотных территорий и эта практика показывает себя очень хорошо".

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