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Жириновский рассказал, что нужно москвичам

15:07
  • среда
  • 14 августа 2019

Лидер ЛДПР побывал в Печатниках

Инициативы, которые помогут улучшить жизнь москвичей, обсудили и представители ЛДПР. Лидер партии - Владимир Жириновский и кандидаты в депутаты Мосгордумы пообщались с жителями столичного района Печатники. Больше всего горожан волнуют ситуация в сфере ЖКХ и проблемы с экологией.

"Москвичам нужен чистый воздух, чистая вода, спокойные дворы. Чтобы были стоянки, чтобы не было чужих машин, чтобы не было хулиганов, чтобы не было пьянства, наркотиков, выстрелы. Конечно, у нас не так часто стреляют, как в Америке, но тем не менее!" - заявил Жириновский.

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