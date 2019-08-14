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КПРФ представила предложения по развитию Москвы

15:16
  • среда
  • 14 августа 2019

В партии напомнили о программе "10 шагов к достойной жизни"

Опираться на опыт партийных проектов. Предложения по развитию Москвы представила КПРФ на пресс-конференции, передает "ТВ Центр".

В ней приняли участие, в том числе кандидаты в депутаты Мосгордумы. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября. В КПРФ предлагают курс на поддержку талантов и созидание. Лидер коммунистов - Геннадий Зюганов - напомнил о программе "10 шагов к достойной жизни". Она предполагает экономическое и духовное развитие и, по словам членов партии, готова к реализации в столице.

"Наш уникальный опыт социальных предприятий, защиты детей, талантов и прочее можно реализовывать и надо его реализовывать, начиная с Москвы. У нас есть огромный бюджет 2 трлн 700, или сколько там, 800 миллиардов. Вот его надо направлять на новейшие технологии, великолепное образование, качественное и доступное медицинское обслуживание - направлять туда, куда требуют избиратели", - призвал Зюганов.

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