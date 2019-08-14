"Мой район": как изменилось Ховрино

Этот район - один из самых спортивных в Москве

На севере столицы начались работы по благоустройству дороги к ТПУ "Ховрино". Завершить их планируют в следующем году. А вот Грачёвский парк или, как его называют местные жители, "Парк интеллигенции" уже преобразился. Когда-то здесь прогуливались Чайковский и Гиляровский, а живописец Лемох писал свои полотна. Сегодня Ховрино - ещё и один из самых спортивных московских районов.

Изящные кариатиды, скульптуры, чешуйчатые гранённые купола с люкарнами и богатая лепнина на фасаде. Такой нехарактерный для Москвы стиль французского ренессанса - вполне привычен для жителей отдалённого района Ховрино.

"Владельцем был граф Грачев, который любил играть в карты и выиграл большой приз. И на эти деньги - предыдущее здание сгорело - он построил вот это здание. По проекту казино Монте-Карло", - рассказывает помощник директора Московского областного клинического центра восстановительной медицины и реабилитации Ирина Блинова.

Усадьба была популярным местом отдыха московской интеллигенции. Здесь бывали Петр Чайковский, Алексей Толстой и Владимир Гиляровский. Сейчас в этом здании располагается Московский областной клинический центр восстановительной медицины. А часть территории - городской парк.

Сейчас парк между Фестивальной и Флотской улицами закрыт. Скоро здесь будут удобные дорожки и уютные зоны отдыха. Ждет благоустройство и Химкинский лесопарк. Здесь появятся тропинки, освещение, современные детские и спортивные площадки.

Среди спокойных зеленых массивов Ховрина - есть места, где кипит жизнь. Спортивная. Дворец спорта "Динамо" построен к Олимпиаде 80-х. Тогда это был новаторский архитектурный проект, внешне напоминающий крыло птицы. Сегодня здание полюбили кинорежиссеры за атмосферу советских времен. В большом зале снимали "Движение вверх" о победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене.

В Ховрине, в ледовом дворце "Умка" базируется и хоккейная школа. Среди "Белых медведей" уже много известных на весь мир хоккеистов.

"Наверно, самая главная гордость наша, этой школы — это Никита Гусев, олимпийский чемпион, который забил очень важный гол на Олимпиаде в меньшинстве команде из Германии", - рассказывает директор ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва №1 Герман Скоропупов.

В последние годы в районе развивается и транспортная инфраструктура. Полтора год назад в Ховрине открылось метро. Для всех жителей это событие было долгожданным. Здесь же продолжается строительство транспортно-пересадочного узла. В его составе - международный автовокзал "Северные ворота". Под стать современному ТПУ реконструируют и прилегающую к нему улицу Дыбенко. Работы обещают закончить ко Дню города.

Екатерина Гоголева, Виктор Мальцев, Алексей Овчинников, Сергей Ким. "ТВ Центр".