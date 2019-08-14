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Терминал G появится в аэропорту "Шереметьево"

15:20
  • среда
  • 14 августа 2019

Строительство может начаться в 2024 году

Уже через два года в аэропорту "Шереметьево" между южным и северным комплексами пойдут поезда. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Строительство железнодорожной ветки уже началось. Сейчас идёт перекладка коммуникаций. Аэроэкспрессы в "Шереметьево" пока ходят с Белорусского вокзала только до терминалов D, E и F, а после запуска новой линии пассажиров будут довозить и до терминала B. Количество поездов увеличат вдвое и курсировать они будут с интервалом в 10-15 минут. В дальнейшем "Шереметьево" планируют связать  с первой линией Московских центральных диаметров.

"С учётом реализации проекта МЦД и развитие инфраструктуры Савеловского направления внутри Москвы и станции Лобня мы планируем на втором этапе, после 24 года, дополнительно сделать этот участок двухпутным и выйти на станцию Лобня. Таким образом, у нас будет не только закольцовка маршрутов между терминалами внутри аэропорта "Шереметьево", но и отправка прямых маршрутов, которые будут идти непосредственно с Белорусского вокзала сюда в терминал В", - рассказал заместитель генерального директора РЖД по строительным вопросам Андрей Макаров.

Кроме того, уже в следующем году "Шереметьево" запустит терминал С1, куда будут переведены все международные рейсы "Аэрофлота". А в долгосрочной перспективе рассматривается и возможность реконструкции терминала F, а также строительство нового терминала G. Его возведение может начаться в 2024 году. А вот ввод в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы аэропорта, которую строят уже 10 лет, вновь перенесён - теперь на конец следующего года.

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Строительство железнодорожной ветки к северному терминалу В аэропорта Шереметьево
Строительство железнодорожной ветки к северному терминалу В аэропорта Шереметьево
Строительство железнодорожной ветки к северному терминалу В аэропорта Шереметьево
Строительство железнодорожной ветки к северному терминалу В аэропорта Шереметьево
Строительство железнодорожной ветки к северному терминалу В аэропорта Шереметьево
Строительство железнодорожной ветки к северному терминалу В аэропорта Шереметьево
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