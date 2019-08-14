Центр пятиборья на севере Москвы откроют ко Дню города

Заниматься в нем смогут и местные жители

Их называют "рыцарями пяти качеств" потому, что одинаково хорошо стреляют, владеют шпагой, плавают, держатся в седле и, конечно, бегают. Столичные спортсмены-пятиборцы ко дню города получат новый тренировочный центр в районе Северный. Заниматься в нём смогут не только профессиональные атлеты, но и местные жители. Под одной крышей: бассейн, спортзал, конюшня и даже солярий. Который, как выяснила корреспондент "ТВ Центра" Наталья Тарасова, вовсе не роскошь (см. видео).