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Центр пятиборья на севере Москвы откроют ко Дню города

15:26
  • среда
  • 14 августа 2019

Заниматься в нем смогут и местные жители

Их называют "рыцарями пяти качеств" потому, что одинаково хорошо стреляют, владеют шпагой, плавают, держатся в седле и, конечно, бегают. Столичные спортсмены-пятиборцы ко дню города получат новый тренировочный центр в районе Северный. Заниматься в нём смогут не только профессиональные атлеты, но и местные жители. Под одной крышей: бассейн, спортзал, конюшня и даже солярий. Который, как выяснила корреспондент "ТВ Центра" Наталья Тарасова, вовсе не роскошь (см. видео).

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Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
Строительство Центра современного пятиборья в Москве
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