Велосипедного вора поймали в Звенигороде

Юноша не боялся даже камер видеонаблюдения
В подмосковном Звенигороде сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, который воровал велосипеды.
Уже известно, как минимум о семи подобных случаях, причём некоторые из них даже были зафиксированы камерами наблюдения. Молодой человек забирал велосипеды из подъездов, пока жильцы были на работе, и быстро уезжал. Возбуждено уголовное дело. Велосипедисту уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
— Что с велосипедами делали?
— Продавал.
— Кому?
— По 3 тысячи, 2 тысячи рублей.
— Работаете?
— Нет!
— На что живете, с кем живете?
— Пока ни на что не живу, один живу.
— Ну а деньги откуда на жизнь?
— Друзья помогают.