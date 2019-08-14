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Велосипедного вора поймали в Звенигороде

15:38
  • среда
  • 14 августа 2019

Юноша не боялся даже камер видеонаблюдения

В подмосковном Звенигороде сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, который воровал велосипеды. 

Уже известно, как минимум о семи подобных случаях, причём некоторые из них даже были зафиксированы камерами наблюдения. Молодой человек забирал велосипеды из подъездов, пока жильцы были на работе, и быстро уезжал. Возбуждено уголовное дело. Велосипедисту уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

— Что с велосипедами делали?

— Продавал.

— Кому?

— По 3 тысячи, 2 тысячи рублей.

— Работаете?

— Нет!

— На что живете, с кем живете?

— Пока ни на что не живу, один живу.

— Ну а деньги откуда на жизнь?

— Друзья помогают.

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