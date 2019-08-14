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Перепалка депутатов в Раде попала на видео

13:52
  • среда
  • 14 августа 2019

Парламентарии поскандалили из-за русского языка

Выступление на русском языке в стенах Верховной рады Украины стало причиной скандала. Речь держал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дотерпел до конца выступления - но затем потребовал, чтобы коллега впредь произносил речи только на украинском.

"Языком работы Верховной рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык… Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам - не нарушать регламент", — заявил Разумков. И пригрозил отключать микрофоны, если нарушения будут повторяться.

Однако Вадим Рабинович с коллегой не согласился. Он заявил, что законов не нарушает. А если уж требование выступлений исключительно на украинском столь принципиально - то пусть ему предоставят переводчика. Видео перепалки публикует ТВЦ.Ru.

На Украине до сих пор идут дебаты вокруг закона об исключительности украинского языка. Он вступил в силу 16 июля, но некоторые пункты начнут действовать в течение нескольких лет. Инициатором закона был Петр Порошенко. Документ вызвал широкий резонанс не только на Украине, но и за рубежом. Даже в Европе признали, что он нарушает права национальных меньшинств.

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