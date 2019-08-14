Посвященный купцу Щукину поезд запустили в московском метро

Состав будет курсировать по кольцевой ветке полгода

Познакомиться с шедеврами из собрания купца Сергея Щукина теперь можно в Московском метро. В подземке начал курсировать поезд, посвящённый выставке "Биография коллекции", которая сейчас проходит в Пушкинском музее, передает "ТВ Центр".

Разумеется, в составе, работающем на кольцевой линии, не оригиналы картин, а репродукции. Тем не менее, изображения можно рассмотреть в деталях и составить впечатление о творчестве Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо и других мастеров. Также в оформлении вагонов использованы рисунки тканей, производившихся на фабрике, которой владел Сергей Щукин.

Выставка "Биография коллекции" - одна из самых популярных в Пушкинском музее, ежедневно её посещают более четырёх тысяч человек.