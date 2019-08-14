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Посвященный купцу Щукину поезд запустили в московском метро

15:31
  • среда
  • 14 августа 2019

Состав будет курсировать по кольцевой ветке полгода

Познакомиться с шедеврами из собрания купца Сергея Щукина теперь можно в Московском метро. В подземке начал курсировать поезд, посвящённый выставке "Биография коллекции", которая сейчас проходит в Пушкинском музее, передает "ТВ Центр".

Разумеется, в составе, работающем на кольцевой линии, не оригиналы картин, а репродукции. Тем не менее, изображения можно рассмотреть в деталях и составить впечатление о творчестве Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо и других мастеров. Также в оформлении вагонов использованы рисунки тканей, производившихся на фабрике, которой владел Сергей Щукин.

Выставка "Биография коллекции" - одна из самых популярных в Пушкинском музее, ежедневно её посещают более четырёх тысяч человек.

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Тематический поезд, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
Тематический поезд, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
Тематический поезд, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
Тематический поезд, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
Тематический поезд, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
Тематический поезд, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
Тематический поезд, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
Тематический поезд, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
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