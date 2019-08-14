ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцы набрали долгов на новый мировой кризис

14:47
  • среда
  • 14 августа 2019

Задолженность по ипотеке превысила показатель 2008 года

Жители США должны банкам 13,86 триллиона долларов - это новый исторический максимум. Только за второй квартал 2019 года совокупная задолженность всех американских домохозяйств выросла на 192 миллиарда. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, рост наблюдают уже двадцать кварталов подряд.

Большая часть долга - ипотечные кредиты. В этой части совокупная задолженность американцев выросла на 162 миллиарда долларов, достигнув отметки в 9, 41 триллиона. Эта сумма превышает максимум, зафиксированный в 2008 году - 9,26 триллиона. Тогда дело кончилось мировым финансовым кризисом, пишет газета "Известия".

Однако сейчас эксперты уверяют, что поводов для беспокойства нет. Они отмечают, что сокращается размер просроченной задолженности. Вдобавок, по их словам, профиль среднестатистического заемщика демонстрирует тенденцию к улучшению. Как заявил главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол, долг по ипотеке растет на фоне роста доходов населения. Так что в целом ситуация в этой сфере "выглядит довольно неплохо", цитирует эксперта Wall Street Journal.

Главное сегодня
Жители США
Жители США
Флаг США
Флаг США
Митинг против политики Дональда Трампа
Митинг против политики Дональда Трампа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.