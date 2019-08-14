Американцы набрали долгов на новый мировой кризис

Задолженность по ипотеке превысила показатель 2008 года

Жители США должны банкам 13,86 триллиона долларов - это новый исторический максимум. Только за второй квартал 2019 года совокупная задолженность всех американских домохозяйств выросла на 192 миллиарда. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, рост наблюдают уже двадцать кварталов подряд.

Большая часть долга - ипотечные кредиты. В этой части совокупная задолженность американцев выросла на 162 миллиарда долларов, достигнув отметки в 9, 41 триллиона. Эта сумма превышает максимум, зафиксированный в 2008 году - 9,26 триллиона. Тогда дело кончилось мировым финансовым кризисом, пишет газета "Известия".

Однако сейчас эксперты уверяют, что поводов для беспокойства нет. Они отмечают, что сокращается размер просроченной задолженности. Вдобавок, по их словам, профиль среднестатистического заемщика демонстрирует тенденцию к улучшению. Как заявил главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол, долг по ипотеке растет на фоне роста доходов населения. Так что в целом ситуация в этой сфере "выглядит довольно неплохо", цитирует эксперта Wall Street Journal.