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Путин надеется на снижение ставок по ипотеке

14:42
  • среда
  • 14 августа 2019

Этому способствует снижение инфляции и ставки Центробанка

В Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Обсуждался переход строительной отрасли на финансирование проектов с использованием эскроу-счетов.

Владимир Путин: Андрей Леонидович, у нас строительный комплекс, вся отрасль строительная переходит на новую систему работы. И от того, как банковская система отреагирует на эти изменения, во многом будет зависеть функционирование, результаты всей строительной отрасли. Знаю, что ваш банк тоже уже использует эскроу-счета вместе с вашими клиентами. Как идёт эта работа?"

Андрей Костин: "Пока у нас в банке открыто где-то полторы тысячи счетов на сумму свыше шести миллиардов. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов. Но активно идёт работа с самими застройщиками по системе проектного финансирования. Здесь уже у нас открыто 1800 счетов застройщиков и 50 проектов подписано на сумму 220 миллиардов рублей, и ещё на 200 миллиардов рублей у нас в работе. То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета".

Первые результаты этой работы Костин оценил как положительные. Он подчеркнул: переход на новую систему финансирования не должен привести к удорожанию строительства. Из других тем обсуждалось ипотечное кредитование. Ставки, как отметил президент, к концу года должны снизиться, учитывая понижение процентной ставки Центробанком и падение инфляции.

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Владимир Путин и Андрей Костин
Владимир Путин и Андрей Костин
Владимир Путин и Андрей Костин
Владимир Путин и Андрей Костин
Андрей Костин
Андрей Костин
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