83-летний Джигарханян экстренно доставлен в реанимацию

У артиста обострение давнего заболевания

Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали. 83-летнего актера доставили в реанимацию. Как пишет телеграм-канал Mash, у артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Джигарханян находится под наблюдением врачей одной из московских больниц. Подробности о состоянии артиста не разглашаются.

В прошлом году Армена Джигарханяна несколько раз госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ сообщали об инфаркте. По некоторым данным, легендарного актера даже подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Представители Армена Борисовича тогда успокаивали поклонников, отмечая, что артист чувствует себя удовлетворительно.