ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

83-летний Джигарханян экстренно доставлен в реанимацию

14:36
  • среда
  • 14 августа 2019

У артиста обострение давнего заболевания

Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали. 83-летнего актера доставили в реанимацию. Как пишет телеграм-канал Mash, у артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Джигарханян находится под наблюдением врачей одной из московских больниц. Подробности о состоянии артиста не разглашаются.

В прошлом году Армена Джигарханяна несколько раз госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ сообщали об инфаркте. По некоторым данным, легендарного актера даже подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Представители Армена Борисовича тогда успокаивали поклонников, отмечая, что артист чувствует себя удовлетворительно.

Новости по теме
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.