Савченко откровенно рассказала о дешевом сексе

Депутату мерзко от пережитого

Грязные технологии - секрет победы некоторых кандидатов на выборах в Верховную раду Украины. Народный депутат Надежда Савченко призналась, что хорошо изучила эту кухню, но сама решила не уподобляться нечистоплотным конкурентам.

"Технологии, которые были использованы – это были технологии из ряда: сначала слой запугивания, потом слой якобы спасения от запугивания, потом слой дешевого алкоголя, еды, дешевого секса… И такое у нас на округах практиковалось" – рассказала Савченко в эфире телеканала "Наш".

Надежда на внеочередных выборах в Верховную Раду избиралась в округе №51, в поселке Зайцево Донецкой области. Она получила всего восемь голосов и не смогла пройти в новый парламент.

Савченко заявила, что на нее все эти технологии производили "мерзкое и вульгарное" впечатление. Тем не менее, свое поражение на выборах она воспринимает очень спокойно, без какой-либо истерики. Надежда призналась: она понимает, что на Украине сейчас такие реалии.