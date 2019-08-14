За руль никогда бы не пустил: Кончаловский о страхе за дочь Машу

Дети - повод не только для радости

53-летний режиссер Егор Кончаловский рассказал о воспитании дочери Марии, которая живет в Италии.

Мария - дочь Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной. Они прожили в гражданском браке 20 лет и разошлись в 2017 году.

"Мне и весело, и страшно за свою дочь. Дети - они и есть дети. Именно по дочери я смотрю, как развивается нынешнее поколение. Конечно, сейчас другие времена. Я в 18 лет работал водителем бензовоза. Это был очень тяжелый труд. Свою дочь, которой сейчас столько же лет, я бы, конечно, за руль такой машины никогда не пустил", - сказал режиссер в эфире "Русского радио".

Егор Кончаловский выразил мнение, что многие современные люди благодаря соцсетям испытывают к себе "умиление", а потом разочаровываются в себе. Это происходит из-за "хейтеров", чьи злые слова могут нанести душевную травму некоторым чувствительным личностям.

"Сначала умиление, потом критика и падение с пьедестала. Я даже сам порой не могу абстрагироваться от этих хейтеров. Но я всегда считал, что если у тебя нет врагов - значит ты недостойный человек", - заявил автор "Антикиллера".

Отметим, что два года назад вторая жена родила режиссеру сына Тимура.