Названы защищающие от рака продукты

В их числе, например, яблоки и апельсины

Ученые из Австралии после 23 лет исследований выяснили, что некоторые продукты существенно снижают риск возникновения онкологических заболеваний. Речь идет о продуктах, богатых флавонидами – эти пигменты содержатся, например, в чае, апельсинах, яблоках и брокколи.

"Употребление флавоноидов оказало максимальный защитный эффект на людей с высоким риском хронических заболеваний, которые связаны с курением и употреблением спиртных напитков", - приводит "Газета.Ru" результаты исследования.

Ранее ученые из Техасского университета в Далласе рассказали о способе остановить развитие рака. Смертельный недуг можно превратить в хроническое заболевание благодаря контролю за глюкозой.

Между тем накануне появилась информация, что американские ученые выявили одну из причин развития рака поджелудочной железы.

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