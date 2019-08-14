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"Будут квасить с горя": Лоза предсказал последствия сокращения рабочей недели

15:44
  • среда
  • 14 августа 2019

Лишний выходной он считает опасной роскошью

Певец Юрий Лоза раскритиковал идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он опасается, что в этом случае россияне начнут пить либо искать подработку.  
Россиян предложили перевести на "европейскую" рабочую неделю

Автор хита "Плот" выразил недоумение в связи с тем, что в России хотят сократить рабочую неделю, но при этом увеличивают пенсионный возраст. "Я не пойму - если рабочих нечем занять даже пять дней, то зачем заставлять их трудиться лишние пять лет, выполняя никому не нужную работу?" - написал Лоза в Facebook. 

По его мнению, большинство малообеспеченных россиян не захотят сидеть без дела лишние сутки и начнут искать приработок. "Ну а если не найдут себе занятие, то будут квасить с горя, ведь никаких программ по организации дополнительного досуга не предлагается", - заявил музыкант. 

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила сократить рабочую неделю до четырех дней. В Минтруде на это ответили, что Трудовой кодекс не запрещает организациям уменьшать количество рабочих дней и часов. Экономисты и врачи считают такое нововведение опасным как для страны, так и для граждан.  

Напомним, россияне в среднем трудятся по 40 часов в неделю. В Исландии, Швеции, Финляндии и некоторых других странах работают по 36 часов, в Норвегии и Дании - по 33, а в Нидерландах - всего по 30 часов. 

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