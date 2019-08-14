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Появились данные о других жертвах убийцы "девушки в чемодане"

15:21
  • среда
  • 14 августа 2019

Убийствами хвастался перед подругой сам Гареев

Блогер Екатерина Карагланова, вполне возможно, не единственная жертва Максима Гареева. Новые детали биографии мужчины, пытавшегося спрятать в чемодан труп девушки, рассказала его подруга в эфире программы "На самом деле".
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С Гюльжан Сулеймановой Максим Гареев познакомился, когда искал в Интернете девушку для свидания.  По ее словам, 33-летний мужчина лично рассказывал ей как минимум о двух жертвах, одной из которых было всего 16 лет.

"У него была девушка, тоже проститутка. Она ему очень нравилась. Максим попытался вытащить ее из этой профессии. Они стали вместе жить, Максим ее всем обеспечивал, делал дорогие подарки. Но однажды он узнал, что эта девушка начала снова встречаться с клиентами. И тогда он ее убил и выколол ей глаза", — рассказала Сулейманова.

Напомним, в конце июля на съемной квартире на улице Пырьева в Москве нашли чемодан, в котором некто пытался спрятать труп молодой женщины. Жертва училась в столичном вузе. Кроме того, она была известна своим блогом об учебе и путешествиях, на который были подписаны примерно  80 тысяч человек. Полиция вскоре сообщили об аресте Максима Гареева, который сознался в убийстве.

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