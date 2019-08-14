Долетят за 20 минут: российские Ту-160 взяли на мушку цели в США

"Белые лебеди" переброшены в Анадырь

Пусковые установки системы ПРО и аэродромы ВВС США - под прицелом российских ракет. На аэродром Анадырь на Чукотке прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160. "Белым лебедям", чтобы долететь отсюда до Аляски, понадобится всего 20 минут - и это со взлетом и набором высоты.

Ту-160 были переброшены на аэродром Анадырь из Саратова в рамках плановых летно-тактических учений. "Продолжительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тысяч километров. Полет проводился без дозаправок", — цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.

Полет проходил под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В тренировке, по данным оборонного ведомства, задействованы также самолеты Ту-95МС и Ил-78. Летчики отработают перебазирование на оперативные аэродромы и дозаправку в воздухе.

Подчеркивается, что прибытие "Белых лебедей" на Чукотку - демонстрация возможности России размещать носители ядерного оружия в непосредственной близости от США. Вдобавок, возможности ракет, которые несет Ту-160, позволяют пускать их, не выходя из воздушного пространства России. Их первыми целями в случае необходимости станут размещенные на Аляске радары и стартовые позиции перехватчиков американской ПРО.

"Белые лебеди" гостят на Анадыре не впервые. Ту-160 уже прилетали сюда в прошлом году. Местный аэродром модернизировали, он может принимать крупные самолеты.