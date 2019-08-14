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Порошенко рассказал о "выстреле" Зеленского в спину армии

16:19
  • среда
  • 14 августа 2019

Экс-президент оценил план по сокращению комитета Рады по делам ветеранов

Бывший украинский президент Петр Порошенко выступил с резкой критикой плана сократить комитет Верховной Рады по делам ветеранов. По его мнению, это приведет к сворачиванию государственной политики в сфере социальной защиты и как следствие "еще одним выстрелом в спину армии".

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"Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов", — написал Порошенко в Facebook, добавив, что министерства по делам ветеранов есть во многих государствах – например, США, Японии, Китае  и Канаде.

Порошенко выразил надежду, что у депутатов хватит здравого смысла принять "правильное политическое решение".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался проводить военный парад 24 августа. Этим решением он настроил против себя значительную часть военной элиты страны. В армии есть немало сторонников бывшего президента, которые, по данным СМИ, готовы выступить против нынешней власти.

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