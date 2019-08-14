ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Программа "90 дней": Порошина раскрыла секрет похудения после родов

16:16
  • среда
  • 14 августа 2019

Она придумала свою диету

Актриса театра и кино Мария Порошина, которая воспитывает четырех дочерей и полугодовалого сына, смогла добиться стройной фигуры благодаря собственной диете. 
Родившая в 45 лет Мария Порошина впервые рассказала о сыне

45-летняя артистка призналась, что после рождения пятого ребенка она не только стала усиленно заниматься спортом, но и принялась ограничивать себя в пище. 

Как пишет "Антенна", свою программа похудения она назвала "90 дней". В течение этого времени Порошина постоянно чередовала продукты: четыре дня она употребляла белковую пищу, четыре последующие дня ела продукты с крахмалом, а потом наседала на фрукты.  

Кроме того, утром актриса выпивала стакан воды, а один день в месяц воздерживалась от тяжелой пищи для ускорения вывода токсинов из организма.  

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. Со вторым мужем она рассталась в сентябре 2018 года, после чего произвела на свет сына. Имя его отца она держит в секрете. По слухам, новый возлюбленный актрисы проживает за границей и никак не связан с актерской профессией. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Мария Порошина
Мария Порошина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.