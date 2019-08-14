Программа "90 дней": Порошина раскрыла секрет похудения после родов

Она придумала свою диету

Актриса театра и кино Мария Порошина, которая воспитывает четырех дочерей и полугодовалого сына, смогла добиться стройной фигуры благодаря собственной диете.

45-летняя артистка призналась, что после рождения пятого ребенка она не только стала усиленно заниматься спортом, но и принялась ограничивать себя в пище.

Как пишет "Антенна", свою программа похудения она назвала "90 дней". В течение этого времени Порошина постоянно чередовала продукты: четыре дня она употребляла белковую пищу, четыре последующие дня ела продукты с крахмалом, а потом наседала на фрукты.

Кроме того, утром актриса выпивала стакан воды, а один день в месяц воздерживалась от тяжелой пищи для ускорения вывода токсинов из организма.

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. Со вторым мужем она рассталась в сентябре 2018 года, после чего произвела на свет сына. Имя его отца она держит в секрете. По слухам, новый возлюбленный актрисы проживает за границей и никак не связан с актерской профессией.