Голодный кот сделал своих хозяев миллионерами

Забывчивость иногда может быть полезной

Супружеская пара из английского графства Ноттингемшир выиграла один миллион фунтов стерлингов из-за того, что оставила своего кота голодным.

Забавный случай произошел в городе Мэнсфилд. Вернувшись домой, мужчина вспомнил, что не купил корм для своего питомца. Перед тем как заехать в магазин, он заскочил на парковку и купил лотерейный билет.

Как оказалось, купон оказался выигрышным, и британец получил миллион фунтов стерлингов (78,4 миллиона рублей). Он поспешил домой, чтобы обрадовать супругу, забыв в очередной раз купить корм.

Несмотря на произошедшее, кот голодным не остался: в честь выигрыша питомца накормили ветчиной, сообщает Daily Star.

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