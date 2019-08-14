Голодный кот сделал своих хозяев миллионерами

Забывчивость иногда может быть полезной
Супружеская пара из английского графства Ноттингемшир выиграла один миллион фунтов стерлингов из-за того, что оставила своего кота голодным.
Забавный случай произошел в городе Мэнсфилд. Вернувшись домой, мужчина вспомнил, что не купил корм для своего питомца. Перед тем как заехать в магазин, он заскочил на парковку и купил лотерейный билет.
Как оказалось, купон оказался выигрышным, и британец получил миллион фунтов стерлингов (78,4 миллиона рублей). Он поспешил домой, чтобы обрадовать супругу, забыв в очередной раз купить корм.
Несмотря на произошедшее, кот голодным не остался: в честь выигрыша питомца накормили ветчиной, сообщает Daily Star.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"