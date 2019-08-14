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Листерия и сальмонелла: какой шашлык лучше не покупать

16:48
  • среда
  • 14 августа 2019

Из семи образцов эксперты рекомендуют только два

Эксперты союза потребителей "Росконтроль" выявили самый безопасный куриный шашлык. В исследовании приняли участие образцы семи брендов — Selgros, "Мираторг", "Петелинка", "Д", "Карусель", "Троекурово" и "О'Кей".

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Шашлык изучили по 60 параметрам, в том числе на наличие сальмонеллы, листерии, антибиотиков и консервантов. По результатам анализа лучшим оказался образец под маркой "Петелинка". В нем оказалось 97% мяса и только три – маринада. На втором месте – "Мираторг". Шашлык этих брендов специалисты "Росконтроля" рекомендуют к покупке.

Остальные бренды попали в черный список из-за серьезных нарушений. Например, в пяти образцах выявлен повышенный уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Это может привести к проблемам с желудком.

В образцах под марками Selgros, "Д" и "Карусель" найдены листерии, а в шашлыке от "Д" еще и сальмонелла. Образцы "О'Кей" и Selgros имели неприятный запах, а также посторонний вкус.

Полный текст исследования доступен на сайте "Росконтроля".

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