Раскрыта тайна попадания алкоголя в кровь сбитого в Балашихе мальчика

Отец погибшего ребенка считает, что это было сделано специально

Правоохранительные органы выяснили, каким образом алкоголь попал в кровь шестилетнего мальчика, которого насмерть сбили в подмосковной Балашихе два года назад.

Как оказалось, судмедэксперт Михаил Клейменов, который занимался этим делом, перепутал порядок действий при отборе пробы: сначала он ввел в тело погибшего консервирующие вещества, а только затем взял кровь. А делать нужно было с точностью наоборот.

В результате ошибка Клейменова привела к обнаружению в крови ребенка этанола в количестве 2,7 промилле, сообщает "Лента.ру".

Тем временем с Клейменова сняли наказание в виде обязательных работ из-за истечения срока давности. Отец погибшего мальчика таким исходом дел недоволен и намерен идти дальше, вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Мы считаем, что это не ошибка, не халатность, это сговор группы лиц. Экспертиза была выгодна виновнице ДТП - Ольге Алисовой. Но пока пытаемся это доказать", - сообщил НСН Роман Шимко.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе. Автомобилист Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Проведенные две экспертизы показали, что в крови ребенка содержалось 2,7 промилле.

Было начато два расследования: одно в отношении Алисовой, другое – в отношении судмедэкспертов, проводивших исследование. Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно был уволен, Клейменов приговорен к 10 месяцам исправительных работ, а Алисова - к трем годам колонии-поселения.

Видео: отца сбитого в Балашихе мальчика удивил приговор эксперту