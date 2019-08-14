ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вернувшаяся из отпуска Меркель не смогла простоять несколько минут

17:09
  • среда
  • 14 августа 2019

Здоровье канцлера ФРГ не позволило ей стоя слушать гимн

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине нарушила протокол. Во время исполнения гимна она сидела на стуле. Литовский политик в знак солидарности с коллегой также сел на стул,  пишет "Газета.Ru".

После разговора с Путиным Зеленский побежал к Макрону и Меркель
Сердцеедке Меркель – 65: топ-10 фактов из биографии "тефлонового канцлера"

В последнее время здоровье канцлера Германии вызывает немало вопросов. Меркель во время официальных мероприятий несколько раз охватывала неудержимая дрожь. Впервые это произошло во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Сама канцлер заявляла, что ее здоровье в порядке и со своими обязанностями она справляется. Некоторые эксперты полагают, что у нее достаточно редко встречающийся ортостатический тремор.

Между тем в Германии заговорили о досрочной отставке Меркель. Сама политик накануне подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.

В последнее время Меркель находилась в Италии, где проводила отпуск.

Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель и Гитанас Науседа
Ангела Меркель и Гитанас Науседа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.