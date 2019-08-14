Вернувшаяся из отпуска Меркель не смогла простоять несколько минут

Здоровье канцлера ФРГ не позволило ей стоя слушать гимн

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине нарушила протокол. Во время исполнения гимна она сидела на стуле. Литовский политик в знак солидарности с коллегой также сел на стул, пишет "Газета.Ru".

В последнее время здоровье канцлера Германии вызывает немало вопросов. Меркель во время официальных мероприятий несколько раз охватывала неудержимая дрожь. Впервые это произошло во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Сама канцлер заявляла, что ее здоровье в порядке и со своими обязанностями она справляется. Некоторые эксперты полагают, что у нее достаточно редко встречающийся ортостатический тремор.

Между тем в Германии заговорили о досрочной отставке Меркель. Сама политик накануне подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.

В последнее время Меркель находилась в Италии, где проводила отпуск.