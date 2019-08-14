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Собянин осмотрел отремонтированный корпус "Гамма" школы № 1502

18:30
  • среда
  • 14 августа 2019

Учащимся созданы условия, приближенные к вузовским

Эксперимент по модернизации московских школ получился успешным, и столичные власти будут продолжать работу в выбранном направлении. Об этом заявил в среду Сергей Собянин, осмотрев отремонтированный корпус школы на востоке города. Там проведена перепланировка помещений и установлено современное оборудование для обучения старшеклассников. 

Это не просто классы -  настоящие научные лаборатории. Будущих инженеров  здесь готовят со школьной скамьи. Проекты старшеклассников уже  пригодны к применению на производстве. Как, например, эта линия розлива фармацевтических препаратов, передает "ТВ Центр".

"Самое главное, что это - не игрушка. Эту установку действительно можно ставить на тумбочку и открывать свое производство, то есть она полностью работающая.  Соответственно, все узлы выполнены по промышленным нормам", - рассказал учащийся школы Пётр Сафронов.

Обновленный корпус столичной школы №1502 больше напоминает  университетские аудитории. Школьники не только рисуют свои проекты на бумаге, но и создают их своими руками. Помимо инженерного класса, есть свой IT полигон  и классы робототехники. А естественные науки, как и положено, изучают экспериментальным путем.

В ходе ремонта в типовом школьном здании 70-х годов постройки было создано абсолютно новое учебное пространство. В корпусе открылись 14  специализированных кабинетов и 10 лабораторий. В среду в них побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это здание, в котором мы находимся, это школа 70-х годов, которая, насколько я понимаю, вообще не была востребована учащимися. Сюда не хотели идти учиться. Мы в рамках эксперимента в нескольких школах Москвы задали новые подходы, новые стандарты под реконструкцию существующих зданий, чтобы на выходе получить новые современные учебные пространства", - сказал Собянин.

Лаборатории и IT полигон используются не только для предпрофессионального образования, но и для проведения дополнительных занятий, а также как площадки  для городских соревнований между школьниками. Они уже готовы демонстрировать результаты  своей подготовки.

Над своими проектами школьники работают каждый день. В процессе учебной программы многие осваивают будущую профессию, а заодно готовятся к поступлению в самые престижные технические вузы.

Елена Сахно, Андрей Булычёв, Михаил Фёдоров, "ТВ Центр".

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