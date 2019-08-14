В Москве начали готовить наблюдателей на выборы в Мосгордуму

В среду в столице открылись специальные курсы, где волонтерам будут преподавать права и обязанности наблюдателей

До выборов в Московскую городскую думу осталось 25 дней. В списках кандидатов 233 человека. За соблюдением всех процедур в день голосования будут следить более шести тысяч добровольных наблюдателей. Им предстоит взять под контроль свыше трех с половиной тысяч участков.

Как выявить нарушения. На что обращать внимание в первую очередь. Какие права имеет общественный наблюдатель. Обо всем этом в течение двух с лишним недель будут рассказывать на специальных тренингах, организованных на базе Московского парламентского центра, передает "ТВ Центр". К восьмому сентября там планируют подготовить целую армию добровольцев-профессионалов, мимо которых не проскочит даже мышь.

У кандидатов в Мосгордуму сейчас совсем другие заботы, главная из которых - как привлечь на свою сторону избирателей. Одни идут в народ, уже сейчас стараясь решить ряд волнующих горожан проблем. К этому обязывают те подписи, что были собраны для регистрации, говорит Наталья Починок.

Того же мнения придерживается и еще один самовыдвиженец - Кирилл Никитин. Благодаря его усилиям жители района Дорогомилово смогли, например, бесплатно продлить свои резидентные разрешения на парковку, которой не смогут воспользоваться в течение четырёх месяцев из-за масштабных работ по благоустройству.

"Те пожелания, которые мы собрали на встречах, мы достаточно хорошо отработали в нормальном взаимодействии с органами госвласти", - рассказал он.

Такая активность кандидатов вполне понятна. Эти выборы в Мосгордуму вообще напоминают конкурс в хороший университет. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 62 из которых идут в качестве самовыдвиженцев. По закону для регистрации им необходимо было собрать подписи. И именно на этом моменте многие претенденты споткнулись, что в среду подтвердили в ЦИК, еще раз досконально перепроверив подписные листы не зарегистрированных кандидатов.

"Поэтому когда говорят, что мы там занимаемся поиском черной кошки в тёмной комнате - ничего подобного. Мы смотрим, анализируем и заново перепроверяем те претензии, которые были сформулированы у наших коллег в окружных или Московской избирательной комиссии. И когда нас призывают толковать всем возможные противоречия в пользу кандидата, мы именно этим и занимались. Только противоречий этих очень мало, а ошибок, которые допустили кандидаты умышленных или неумышленных – много", - пояснил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Подписи за кандидатов, которым было отказано в регистрации, еще раз проверили по базам МВД. Провели графологический анализ почерка, в подавляющем большинстве случаев подтвердив правоту столичных коллег. Тем, кто и с этими результатами не согласен, в ЦИК посоветовали обращаться в суд. Так сделал, например, один из кандидатов от "Яблока" Сергей Митрохин, который в итоге до выборов был допущен. Проще всего в этом плане пришлось, конечно, кандидатам от парламентских партий. Им никаких подписей собирать было не нужно. На их стороне и опыт, и наличие готовых программ, о которых в среду рассказывал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Лично агитировать за одного из кандидата от ЛДПР в Печатники сегодня приехал и лидер этой партии Владимир Жириновский, пообещав москвичам тщательно контролировать работу своих будущих депутатов.

Пока же на повестке выборы в Мосгордуму, до которых осталось три с лишним недели. Городской парламент москвичи будут избирать восьмого сентября.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр".