В Москве ищут водителя каршеринговой BMW, совершившего дерзкое ДТП

Мужчина бросил машину и скрылся в неизвестном направлении
Водитель каршерингового автомобиля BMW не пропустил машину скорой помощи и допустил столкновение.
Инцидент произошел в Москве на улице Элеваторная. В результате ДТП никто не пострадал, однако водитель BMW спешно покинул салон арендованного авто и скрылся в неизвестном направлении.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают его, сообщает ТАСС.
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