ДРБ согласовал митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Организаторы заявили численность 100 тысяч человек

Московские власти согласовали проведение митинга без шествия 25 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, в мэрию Москвы поступило уведомление о шествии от Пушкинский площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. По результатам рассмотрения до организаторов были доведены "обоснованные предложения о проведении только митинга".

В департаменте пояснили, что это позволит властям обеспечить организацию публичного мероприятия, в том числе безопасность участников.

В Москве прошел ряд акций в поддержку кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за допущенных нарушений. 27 июля и 3 августа прошли несанкционированные митинги, хотя власти предлагали оппозиционерам провести согласованную акцию протеста.