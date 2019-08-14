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Сухая кожа на локтях может быть предвестником опасной болезни

17:58
  • среда
  • 14 августа 2019

Врачи советуют замечать любые изменения в организме

Сухость и шелушение кожи локтей может свидетельствовать о симптомах опасных болезней, таких как сахарный диабет и гипертиреоз.

Этот факт не дает точного диагноза, но, заметив у себя потемневшую и сухую кожу на локтях, лучше сдать анализы, советуют медики. Если кожа покрылась чешуйками и красной сыпью, то речь идет о псориазе, уточняет "МИР24".

Кроме того, локтевое шелушение может говорить о том, что организму не хватает железа, витаминов Е и А. Либо оно обусловлено условиями работы или занятиями спортом - кожа на локтях более тонкая, на ней содержится малое количество сальных желез.

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