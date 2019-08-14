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Футболист Эмилиано Сала мог погибнуть не из-за крушения самолета

18:34
  • среда
  • 14 августа 2019

Тело пилота ищут уже семь месяцев

Аргентинский футболист Эмилиано Сала мог отравиться угарным газом перед падением самолета в Ла-Манш.

Токсикологическая экспертиза показала, что в крови футболиста находилась большая концентрация угарного газа, что могла стать причиной судорог, потери сознания или сердечного приступа. Британские следователи, которые занимаются этим делом, предполагают, что пилот самолета Дэвид Ибботсон также мог отравиться оксидом углерода, пишет ТАСС.

Трагедия произошла 21 января. Частный самолет с 28-летним нападающим на борту пропал с радаров в районе Нормандских островов. За несколько минут до катастрофы пилот Ибботсон запросил экстренную посадку.

После этого начались поиски пропавшего игрока в Ла-Манше. Спустя три дня они были прекращены. Но позднее семья футболиста в частном порядке приступила к собственной поисковой операции. В ночь на 4 февраля на дне Ла-Манша обнаружили самолет, а еще спустя сутки – тело. Оно принадлежало Сале. Пилота до сих пор не нашли.

Эмилиано Сала был игроком французского "Нанта". В январе он перешел в "Кардифф Сити". Трансфер обошелся в 15 миллионов фунтов (17 миллионов евро). Он стал самым дорогим в истории валлийского клуба.

Видео: подробности исчезновения самолета футболиста "Кардиффа"

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Эмилиано Сала
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Эмилиано Сала
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