В Санкт-Петербурге горят два этажа и крыша бизнес-центра (видео)

К вылету готовится авиация МЧС

В Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр на Малом проспекте Васильевского острова.

На данный момент горят два этажа здания, рухнула кровля. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, хотя ранее сообщалось о 200. Пожар тушат по повышенному, третьему рангу.

Из бизнес-центра были эвакуированы 550 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает kp.ru ("Комсомольская правда").

Пожар тушат 135 человек и 33 единицы техники. В готовность приведена авиация МЧС.