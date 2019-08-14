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В Санкт-Петербурге горят два этажа и крыша бизнес-центра (видео)

18:58
  • среда
  • 14 августа 2019

К вылету готовится авиация МЧС

В Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр на Малом проспекте Васильевского острова.

На данный момент горят два этажа здания, рухнула кровля. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, хотя ранее сообщалось о 200. Пожар тушат по повышенному, третьему рангу.

Из бизнес-центра были эвакуированы 550 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает kp.ru ("Комсомольская правда").  

Пожар тушат 135 человек и 33 единицы техники. В готовность приведена авиация МЧС.

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