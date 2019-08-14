Совбез России: Запад совершенствует методы кибератак

В Совете безопасности России рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"

Западные страны постоянно совершенствуют методы кибератак. По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Олега Храмова, мероприятия по подготовке к подобным акциям стали носить публичный характер.

"В доктринальных установках западных стран глобальное информационное пространство рассматривается как пространство межгосударственного противоборства, виртуальный театр боевых действий для решения реальных политических, экономических и даже военных задач, - сказал он в интервью "Российской газете".

Храмов напомнил, что в июне американские СМИ сообщали, что спецслужбы активизировали попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистемы России с целью отключения ее элементов в случае серьезного конфликта.

Замсекретаря Совбеза отметил, что ради придания легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию "Выяви и пристыди" и настаивают, что группа стран в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки.

"Оппоненты не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту. Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против "неудобных" государств, вплоть до применения ядерных арсеналов", — добавил Храмов.

В то же время он отметил, что в России многое сделано для обеспечения кибербезопасности.

В середине июня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что западные страны рассматривают киберпространство не как сферу для сотрудничества, а как очередную арену для борьбы с геополитическими конкурентами - крупными державами, такими, как Россия и Китай.