ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совбез России: Запад совершенствует методы кибератак

19:00
  • среда
  • 14 августа 2019

В Совете безопасности России рассказали о новой американской концепции "Выяви и пристыди"

Западные страны постоянно совершенствуют методы кибератак. По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Олега Храмова, мероприятия по подготовке к подобным акциям стали носить публичный характер.
В Кремле отреагировали на сообщения об американских кибератаках

"В доктринальных установках западных стран глобальное информационное пространство рассматривается как пространство межгосударственного противоборства, виртуальный театр боевых действий для решения реальных политических, экономических и даже военных задач, - сказал он в интервью "Российской газете".

Храмов напомнил, что в июне американские СМИ сообщали, что спецслужбы активизировали попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистемы России с целью отключения ее элементов в случае серьезного конфликта.

Замсекретаря Совбеза отметил, что ради придания легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию "Выяви и пристыди" и настаивают, что группа стран в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки.

"Оппоненты не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту. Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против "неудобных" государств, вплоть до применения ядерных арсеналов", — добавил Храмов.

В то же время он отметил, что в России многое сделано для обеспечения кибербезопасности.

В середине июня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что западные страны рассматривают киберпространство не как сферу для сотрудничества, а как очередную арену для борьбы с геополитическими конкурентами - крупными державами, такими, как Россия и Китай.

Главное сегодня
Военнослужащие кибер-центра Центрального командования США
Военнослужащие кибер-центра Центрального командования США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.