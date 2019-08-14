ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мать истерзанной ингушской девочки разразилась угрозами

19:46
  • среда
  • 14 августа 2019

Женщина требует оплатить ей билет до Москвы

Объявилась биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки, она хочет вернуть себе ребенка.

По словам детского омбудсмена Ингушетии Заремы Чахкиевой, женщина пришла в кабинет правозащитницы вместе адвокатом. Они потребовали отдать девочку, а также оплатить им билеты до Москвы, пишет РИА Новости.

"Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор", - сообщила Чахкиева.

После полученного отказа, женщина начала угрожать омбудсмену. Как передает kp.ru, мать пострадавшего ребенка пообещала поднять "весь свет", подключить прокуратуру и Следственный комитет. Однако объяснить, почему не приехала к ребенку сразу, как стало известно о побоях, она не смогла.

Семилетняя девочка с многочисленными следами побоев, укусами, порезами и ожогами была госпитализирована в Ингушетии 4 июля, а на следующий день ее доставили в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Врачи обнаружили у ребенка сильный ожог ягодиц, переломы ребер, компрессионные переломы отдельных позвонков, вывихи и гангрену рук.

7 августа врачи московской клиники ампутировали ей часть правой руки. Девочка лишилась кисти и предплечья.

По подозрению в истязании ребенка задержали родную тетю девочки, она же привела ребенка в больницу. Ей предъявили обвинение, сейчас она находится под стражей.

Видео: истерзанная ингушская девочка удивила детского омбудсмена

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Транспортировка избитой семилетней девочки из Ингушетии на лечение в центр Рошаля
Транспортировка избитой семилетней девочки из Ингушетии на лечение в центр Рошаля
Транспортировка избитой семилетней девочки из Ингушетии на лечение в центр Рошаля
Транспортировка избитой семилетней девочки из Ингушетии на лечение в центр Рошаля
Пострадавшая от побоев девочку Аишу, доставили в больницу
Пострадавшая от побоев девочку Аишу, доставили в больницу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.