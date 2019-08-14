Мать истерзанной ингушской девочки разразилась угрозами

Женщина требует оплатить ей билет до Москвы

Объявилась биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки, она хочет вернуть себе ребенка.

По словам детского омбудсмена Ингушетии Заремы Чахкиевой, женщина пришла в кабинет правозащитницы вместе адвокатом. Они потребовали отдать девочку, а также оплатить им билеты до Москвы, пишет РИА Новости.

"Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор", - сообщила Чахкиева.

После полученного отказа, женщина начала угрожать омбудсмену. Как передает kp.ru, мать пострадавшего ребенка пообещала поднять "весь свет", подключить прокуратуру и Следственный комитет. Однако объяснить, почему не приехала к ребенку сразу, как стало известно о побоях, она не смогла.

Семилетняя девочка с многочисленными следами побоев, укусами, порезами и ожогами была госпитализирована в Ингушетии 4 июля, а на следующий день ее доставили в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Врачи обнаружили у ребенка сильный ожог ягодиц, переломы ребер, компрессионные переломы отдельных позвонков, вывихи и гангрену рук.

7 августа врачи московской клиники ампутировали ей часть правой руки. Девочка лишилась кисти и предплечья.

По подозрению в истязании ребенка задержали родную тетю девочки, она же привела ребенка в больницу. Ей предъявили обвинение, сейчас она находится под стражей.

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