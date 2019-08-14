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Звезда "Властелина колец" объявила о завершении карьеры

20:35
  • среда
  • 14 августа 2019

Она объявила об этом на премьере своего нового фильма

Австралийская актриса Кейт Бланшетт сообщила об уходе из кино.
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50-летняя артистка сделала заявление на премьере фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?". В российской прокат лента выходит 5 сентября 2019 года, пишет "Газета.Ru".

"О да. Пришла пора мне остановиться. Точно. Абсолютно. Заранее прошу прощения", - отметила Бланшетт.

Кейт Бланшетт – двукратная обладательница премии "Оскар", трехкратная обладательница премии "Золотой глобус" и других трофеев. Играла в таких фильмах как "Властелин колец", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Авиатор", "Вавилон", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и других картинах.

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Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма "Властелин колец"
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
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