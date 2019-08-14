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К Японии приблизился мощный тайфун

22:14
  • среда
  • 14 августа 2019

Сотни авиарейсов отменены

Тайфун "Кроса", который может стать причиной четвёртой волны паводка в Хабаровске, сейчас приближается к побережью Японии. И уже внёс свои коррективы в жизнь страны, передает "ТВ Центр".

В аэропортах отменены почти 400 рейсов. На некоторых участках из соображений безопасности прекращено движение скоростных поездов. Скорость порывов ветра в эпицентре достигает 100 километров в час. А высота волн может превысить 9 метров. Кроме того, на Японию идут проливные дожди. Власти уже предупредили об угрозе наводнений и оползней.

Ещё один тайфун, который угрожает российскому Приморью - "Лекима"- постепенно теряет свою силу. Однако он успел натворить бед в Китае. По последним данным, жертвами удара стихии стали 50 человек, 21 пропал без вести. Эвакуированы более двух миллионов жителей затопленных районов.

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