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В Сирии сбили истребитель Су-22

20:55
  • среда
  • 14 августа 2019

Самолет принадлежал сирийским ВВС

В Сирии в среду сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Это произошло на границе провинций Хама и Идлиб.
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По данным местных СМИ, истребитель сбили боевики из организации "Тахрир аш-Шам", возглавляемой террористами запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что незаконные вооруженные формирования значительно увеличили количество обстрелов населенных пунктов в Сирии, несмотря на введенный в начале августа режим прекращения огня. Сообщалось также об обострении обстановки и в идлибской зоне деэскалации.

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