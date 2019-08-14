В Сирии сбили истребитель Су-22

Самолет принадлежал сирийским ВВС

В Сирии в среду сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Это произошло на границе провинций Хама и Идлиб.

По данным местных СМИ, истребитель сбили боевики из организации "Тахрир аш-Шам", возглавляемой террористами запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что незаконные вооруженные формирования значительно увеличили количество обстрелов населенных пунктов в Сирии, несмотря на введенный в начале августа режим прекращения огня. Сообщалось также об обострении обстановки и в идлибской зоне деэскалации.