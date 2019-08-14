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В квартире пропавших в Мюнхене россиянок нашли кровь

21:06
  • среда
  • 14 августа 2019

В квартиру силой никто не врывался

Правоохранительные органы Германии обнаружили следы крови в квартире в Мюнхене, где проживали пропавшие без вести россиянки – 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна.
Полиция отчаялась найти живыми пропавших в Мюнхене россиянок

При этом следы взлома входной двери отсутствуют, пишет РИА Новости. Накануне полиция обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами также со следами крови пропавших.

О пропаже двух россиянок 18 июля заявило посольство России в Берлине. 13 июля Мария и Татьяна вышли из квартиры на улице Оттобруннерштрассе и направились в торговый центр, который находится в районе Нойперлах. Они перестали отвечать на звонки родных. Полиция Мюнхена занесла их в число пропавших без вести.

Немецкие правоохранители не исключают, что женщин могли убить. Основным подозреваемым является муж пропавшей Марии.

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