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Родственники Вилли Токарева впервые прервали молчание

21:29
  • среда
  • 14 августа 2019

Артиста похоронили пять дней назад

Родственники российского музыканта Вилли Токарева прервали молчание и впервые выступили с официальным заявлением.

Все те, кто позволял себе высказывания после смерти Токарева никакого отношения к артисту не имеют, сообщили они в интервью "Дни.ру".

"Вилли Токарев посвятил музыке. Своим творчеством он приносил людям радость. Поэтому его песни так любимы. Они уже давно в генетической памяти нескольких поколений", - заявила семья артиста.

В связи с этим его официальный сайт продолжит работу, администраторы и наследники Токарева будут наполнять ресурс различным контентом.

Вилли Токарев скончался 4 августа в Москве в возрасте 84 лет. Последние годы от страдал от онкологического заболевания. Похоронили артиста 9 августа на Калитниковском кладбище.

Вилли Токарев известен как исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал в США, где работал почтальоном и таксистом. В 1979 году вышла его первая пластинка "А жизнь - она всегда прекрасна". Второй виниловый диск 1981 года "В шумном балагане" принес Токареву известность среди русскоязычных эмигрантов.

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