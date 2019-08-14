В России отреагировали на слова Меркель о развале ДРСМД

Заявление канцлера ФРГ оценили в Госдуме и Совфеде

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на конференции в Берлине, заявила, что в расторжении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата российская сторона.

По ее словам, из-за этого была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. "Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы", - приводит ее слова РИА Новости.

В Госдуме отметили, что канцлеру необходима поддержка Вашингтона, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО. "Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель", - сказал телеканалу RT депутат Адальби Шхагошев.

Со своей стороны сенатор Олег Морозов назвал заявление канцлера ФРГ "позицией сержанта", поглядывающего в строю на капитана. "Та конструкция выхода из ДРСМД, которая была предложена США, сегодня как аксиома принимается всеми их партнерами", - сказал он.

О приостановлении своего участия в соглашении Вашингтон объявил в феврале, обвинив Россию в несоблюдении обязательств. Президент Владимир Путин заявил, что действия США "неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности".