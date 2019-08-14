Наргиз сделала заявление о Фадееве и Серябкиной

Конфликт в MALFА все никак не утихнет

Певица Наргиз Закирова заявила, что не будет выступать с продюсером Максимом Фадеевым и певицей MOLLY (Ольга Серябкина) в Минске.

Все дело в том, что продюсерский центр MALFА разорвал с Нагриз контракт и певице теперь запрещено выступать с песнями Фадеева. Тем не менее, на афише в белорусской столице Наргиз и MOLLY значатся как приглашенные звезды, пишет "Экспресс-газета".

"Данная информация не является подлинной. 12-го октября я не выступаю ни в каких концертах в городе Минск", - оповестила своих поклонников певица, добавив, что ближайший сольный концерт в столице Белоруссии состоится 1 февраля 2020 года.

Ранее в СМИ распространилась информация, что MALFА разорвала контракт с Наргиз из-за того, что об этом Фадеева попросила Ольга Серябкина. Последнюю, в свою очередь, считают "второй женой" продюсера. Об этом недвусмысленно намекнула другая бывшая подопечная Фадеева Елена Темникова. В то же время бытует мнение, что Закирову уволили за пьянство.

Наргиз сотрудничала с Максимом Фадеевым с апреля 2014 года. Музыкант написал для нее дебютный сингл "Я не твоя". После этого продюсер и композитор написал для нее еще несколько песен, а 1 сентября 2016 года прошла премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем".