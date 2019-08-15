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В "Уральских авиалиниях" назвали причину отказа двух двигателей А321

07:49
  • четверг
  • 15 августа 2019

После аварийной посадки лайнер выкатился в поле

Неподалеку от подмосковного аэропорта Жуковский жесткую посадку совершил самолет А321. Лайнер летел рейсом Москва-Симферополь. На его борту, по данным агентства "Интерфакс", было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолёта, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в МЧС, у А321 при взлёте загорелся двигатель, и уже после аварийного приземления он выкатился за пределы ВПП.

Как заявил гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит борт, у самолета отказали оба двигателя после того, как в них попали птицы. Лайнер сел в километре от полосы. Людей эвакуировали по надувным трапам. Тушение проводили экстренные службы аэропорта.

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