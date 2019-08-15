Прямо в кукурузное поле: видео с места посадки А321 "Уральских авиалиний" под Жуковским

На борту было больше 200 человек

В Подмосковье совершил аварийную посадку А321 "Уральских авиалиний". Кадры с места инцидента публикуют в соцсетях пассажиры.

На борту было больше 200 человек. Все они выжили. Серьезный травм, по предварительным данным, ни у кого нет. Пожара на борту самолёта не было.

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в "Жуковском", после чего выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом рассказали в авиакомпании. По данным перевозчика, в двигатель лайнера попала птица, это и стало причиной ЧП.