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Прямо в кукурузное поле: видео с места посадки А321 "Уральских авиалиний" под Жуковским

08:07
  • четверг
  • 15 августа 2019

На борту было больше 200 человек

В Подмосковье совершил аварийную посадку А321 "Уральских авиалиний". Кадры с места инцидента публикуют в соцсетях пассажиры.

На борту было больше 200 человек. Все они выжили. Серьезный травм, по предварительным данным, ни у кого нет. Пожара на борту самолёта не было.

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в "Жуковском", после чего выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом рассказали в авиакомпании. По данным перевозчика, в двигатель лайнера попала птица, это и стало причиной ЧП.

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